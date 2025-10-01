TroCantons visite de l’écocyclerie du Pays d’Ancenis Vallons-de-l’Erdre

986 route de Bonnoeuvre Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-01 14:30:00

fin : 2025-10-04 15:30:00

2025-10-01 2025-10-03

TroCantons propose une visite guidée de l’écocyclerie du Pays d’Ancenis

Visite de l’écocyclerie du Pays d’Ancenis découvrez les coulisses de TroCantons et son fonctionnement !

À travers le parcours d’un objet, depuis son arrivée au dépôt jusqu’à sa mise en rayon boutique, visitez nos ateliers de tri et de valorisation l’écocyclerie n’aura plus aucun secret pour vous !

Pourquoi donner plutot que jeter ?

Pourquoi acheter de l’occasion plutôt que du neuf ?

Comment traiter + de 1 000 tonnes d’objets par an ?

Comment créer 70 emplois locaux et impliquer près de 150 bénévoles ?

Inscription recommandée par téléphone. .

986 route de Bonnoeuvre Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 78 55 contact@trocantons.org

