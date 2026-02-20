Troc’Graines Café associatif la forge La Tagnière

Troc’Graines

Café associatif la forge 87 rue des 5 foires La Tagnière Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 10:30:00

fin : 2026-03-08 13:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Venez échanger vos graines avant la saison des semis. Accueil avec café-croissant. .

Café associatif la forge 87 rue des 5 foires La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 70 42 69 cafelaforge71@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Troc’Graines

L’événement Troc’Graines La Tagnière a été mis à jour le 2026-02-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)