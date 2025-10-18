Troc’jardin d’automne Mamers

Troc’jardin d’automne Mamers samedi 18 octobre 2025.

83 Rue du Docteur Godard Mamers Sarthe

Le samedi 18 octobre 2025, de 9h30 à 12h30, venez échanger des plantes, graines, arbustes, bulbes, herbes aromatiques, semences, greffes, plants pour le potager, le jardin d’ornement… Mais aussi ; troquez vos légumes, fruits, confitures maison , fruits à coques, outils et magazines de jardinage…

Venez participer au goûter en confectionnant d’avance votre recette d’automne (salée ou sucrée) et partager vos recettes de saison. .

