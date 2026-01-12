Troc’jardin Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

Troc’jardin

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Venez échanger vos végétaux, graines, confitures, astuces, …

Organisé en partenariat avec le Comité des Fêtes de Saint-Cyr-la-Rosière.

Sous abri en cas d’intempéries.

N’hésitez pas à venir, même si vous n’avez rien à échanger. .

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

