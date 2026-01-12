Troc’jardin Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière
Troc’jardin Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière dimanche 12 avril 2026.
Troc’jardin
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12 17:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Venez échanger vos végétaux, graines, confitures, astuces, …
Organisé en partenariat avec le Comité des Fêtes de Saint-Cyr-la-Rosière.
Sous abri en cas d’intempéries.
N’hésitez pas à venir, même si vous n’avez rien à échanger. .
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
English : Troc’jardin
