Troc’O plantes

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 14:00:00

Date(s) :

2026-04-18

La Ville d’Obernai vous donne rendez-vous au Domaine de la Léonardsau pour un moment convivial et engagé autour de la nature à l’occasion du Troc’O plantes.

Le principe est simple apportez des plants, boutures, graines ou jeunes pousses de votre jardin et échangez-les avec d’autres passionnés. Un temps de partage idéal pour diversifier ses plantations, transmettre ses conseils et découvrir de nouvelles variétés, le tout dans un esprit de convivialité et de respect de l’environnement.

En complément des échanges, petits et grands pourront profiter d’animations ludiques jeux autour du jardinage et de la biodiversité, quiz nature pour tester ses connaissances, et activités créatives pour prolonger l’expérience.

Un rendez-vous printanier placé sous le signe du partage, de la découverte et du plaisir d’être ensemble au cœur d’un cadre naturel d’exception. .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13

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English :

L’événement Troc’O plantes Obernai a été mis à jour le 2026-03-26 par Parc de la Léonardsau