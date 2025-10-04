Troc’Party rue de la martinière Le Langon

Troc’Party rue de la martinière Le Langon samedi 4 octobre 2025.

Troc’Party

rue de la martinière Jardin qui bourdonne Le Langon Vendée

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Troc’Party sur le thème des plantes organisée par Troc2trucs

Troc’Party le 4 octobre dès 14h au Jardin Qui Bourdonne au Langon.

Si pluie ou temps incertain, repli prévu à la salle de l’Amicale Laïque du Langon.

Si Jardin qui Bourdonne, table(s) et chaise(e) à apporter.

Si Salle de l’Amicale, tables et chaises fournies.

N’oubliez pas vos trocs bien sûr plantes/bulbes/graines/bref, tout ce qui pousse et embellit la vie, mais pas que ! Vêtements, jouets, livres, DVD, fruits, légumes, confitures, etc… seront les bienvenus également !

Goûter partagé vers 16h15/16h30 donc chacun s’il le veut bien apporte un goûter et/ou une boisson (privilégiez un goûter qui se mange avec les mains, pas de couverts prévus).

Rappel gratuit pour les adhérents mais adhésion annuelle obligatoire de 5€ pour les nouveaux qui désirent troquer (animation gratuite pour les amicalistes du Langon). .

rue de la martinière Jardin qui bourdonne Le Langon 85370 Vendée Pays de la Loire gestion@troc2trucs.fr

English :

Troc2trucs plant-themed party

German :

Troc?Party zum Thema Pflanzen organisiert von Troc2trucs

Italiano :

Festa Troc a tema vegetale organizzata da Troc2trucs

Espanol :

Fiesta Troc de temática vegetal organizada por Troc2trucs

L’événement Troc’Party Le Langon a été mis à jour le 2025-09-21 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin