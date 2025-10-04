Troc’Party rue de la martinière Le Langon
Troc’Party rue de la martinière Le Langon samedi 4 octobre 2025.
Troc’Party
rue de la martinière Jardin qui bourdonne Le Langon Vendée
Troc’Party sur le thème des plantes organisée par Troc2trucs
Troc’Party le 4 octobre dès 14h au Jardin Qui Bourdonne au Langon.
Si pluie ou temps incertain, repli prévu à la salle de l’Amicale Laïque du Langon.
Si Jardin qui Bourdonne, table(s) et chaise(e) à apporter.
Si Salle de l’Amicale, tables et chaises fournies.
N’oubliez pas vos trocs bien sûr plantes/bulbes/graines/bref, tout ce qui pousse et embellit la vie, mais pas que ! Vêtements, jouets, livres, DVD, fruits, légumes, confitures, etc… seront les bienvenus également !
Goûter partagé vers 16h15/16h30 donc chacun s’il le veut bien apporte un goûter et/ou une boisson (privilégiez un goûter qui se mange avec les mains, pas de couverts prévus).
Rappel gratuit pour les adhérents mais adhésion annuelle obligatoire de 5€ pour les nouveaux qui désirent troquer (animation gratuite pour les amicalistes du Langon). .
rue de la martinière Jardin qui bourdonne Le Langon 85370 Vendée Pays de la Loire gestion@troc2trucs.fr
