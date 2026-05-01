Troc’Plantes Place du Marché Breuillet
Troc’Plantes Place du Marché Breuillet vendredi 8 mai 2026.
Breuillet
Troc’Plantes
Place du Marché Place de Lipkowski Breuillet Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Le jardin est plus beau lorsqu’il se partage !
Échanges de plantes Ateliers Stands
A partir de 9h00.
Restauration sur place
.
Place du Marché Place de Lipkowski Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 88 76 91 mairie@breuillet-17.fr
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English :
Gardens are more beautiful when shared!
Plant exchange Workshops Stands
From 9:00 am.
Catering on site
L’événement Troc’Plantes Breuillet a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique
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