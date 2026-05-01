Troc’Plantes Place du Marché Breuillet

Breuillet

Troc’Plantes

Place du Marché Place de Lipkowski Breuillet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le jardin est plus beau lorsqu’il se partage !



Échanges de plantes Ateliers Stands



A partir de 9h00.

Restauration sur place

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Place du Marché Place de Lipkowski Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 88 76 91 mairie@breuillet-17.fr

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English :

Gardens are more beautiful when shared!



Plant exchange Workshops Stands



From 9:00 am.

Catering on site

L’événement Troc’Plantes Breuillet a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique