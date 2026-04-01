TROC’PLANTES Cour de la bibliothèque Corsept

Corsept

TROC’PLANTES

Cour de la bibliothèque 4 place de l’Eglise Corsept Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Le Troc’ Plantes s’installe progressivement dans le paysage de la commune et revient samedi 18 avril 2026, de 9 h 30 à 12 h 30, dans la cour de la bibliothèque.

Les passionnés de jardins se retrouveront autour d’animations et de rencontres entre jardiniers confirmés ou amateurs.

L’occasion d’échanger des boutures, plants, graines et bulbes.

C’est le moment de préparer vos plants !

Pour que cette journée soit une réussite, vous êtes d’ores et déjà invités à préparer vos graines, boutures et plants.

Au programme de cette journée exposition de livres sur le jardinage et la nature, atelier de bricolage, échanges de plants, graines et boutures.

Concours des Jardins Fleuris et opération Sachets de graines

Cette matinée nature sera l’occasion d’annoncer le concours des Jardins fleuris (inscription jusqu’au 23 mai 2026) et de relancer l’opération Sachets de graines afin d’embellir l’espace public.

Quelques conseils pratiques

Mettre les plantes en pot bien avant l’événement pour qu’elles s’enracinent et pour leur assurer une meilleure reprise.

Penser au semis spontané, bouture ou plante à diviser.

Les identifier et les étiqueter avec le nom commun et l’appellation botanique.

Fournir des conseils de culture, une photo ou une documentation sur les espèces rares afin de faciliter la vie des futurs troqueurs.

Mettre les graines une fois tamisées et nettoyées dans des enveloppes étiquetées. .

Cour de la bibliothèque 4 place de l’Eglise Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 96 accueil@corsept.fr

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English :

L’événement TROC’PLANTES Corsept a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Saint Brevin