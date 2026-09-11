TROC’PLANTES Cour de la bibliothèque Corsept
samedi 3 octobre 2026 · Cour de la bibliothèque · Corsept
Informations pratiques
Corsept
TROC’PLANTES
Cour de la bibliothèque 4 place de l’Eglise Corsept Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03 12:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Le Troc’ Plantes revient dans la cour de la bibliothèque de Corsept : les passionnés de jardin se retrouveront pour échanger des boutures, plants, graines et bulbes, mais aussi du partage et des conseils pratiques.
Pensez à étiqueter vos plants.
Atelier cacao avec Karine Toque trotteuse de 10h30 à 12h, sur inscription à la bibliothèque.
Entrée libre .
Cour de la bibliothèque 4 place de l’Eglise Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 85 35 bibliotheque@corsept.fr
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English :
L’événement TROC’PLANTES Corsept a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin
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