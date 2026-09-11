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AGENDA · Corsept

TROC’PLANTES Cour de la bibliothèque Corsept

samedi 3 octobre 2026 · Cour de la bibliothèque · Corsept

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Cour de la bibliothèque
Adresse
4 place de l'Eglise
Ville
44560 Corsept
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Corsept

TROC’PLANTES

Cour de la bibliothèque 4 place de l’Eglise Corsept Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03 12:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Le Troc’ Plantes revient dans la cour de la bibliothèque de Corsept : les passionnés de jardin se retrouveront pour échanger des boutures, plants, graines et bulbes, mais aussi du partage et des conseils pratiques.
Pensez à étiqueter vos plants.

Atelier cacao avec Karine Toque trotteuse de 10h30 à 12h, sur inscription à la bibliothèque.

Entrée libre   .

Cour de la bibliothèque 4 place de l’Eglise Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 85 35  bibliotheque@corsept.fr

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English :

L’événement TROC’PLANTES Corsept a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin

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