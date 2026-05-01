TROC’PLANTES DE CORRONSAC Corronsac, Place devant la mairie Corronsac

Corronsac

TROC’PLANTES DE CORRONSAC

Corronsac, Place devant la mairie 21 chemin de Sémial Corronsac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-13

Ici, ce n’est pas un marché classique aux fleurs, ici on ne vend pas les plantes. On les échange librement !

Tous les amoureux des jardins et des plantes sont invités le 9 et le 13 mai à Corronsac pour venir troquer leurs graines, les excédents de semis, les semis spontanés, les boutures ou les divisions de plantes. Plantes potagères, aromatiques, fleurs, plantes sauvages, arbres et arbustes, plantes d’intérieur… tout, ou presque, peut participer au troc.

C’est une bonne occasion de partager vos richesses végétales avec d’autres jardiniers passionnés, et d’encourager la biodiversité dans notre village.

Cette année aussi, le Troc’Plantes sera accompagné d’un vide jardin. Un espace sera réservé pour les personnes souhaitant vendre les objets en rapport avec le jardin (divers outils et mobiliers). L’emplacement est gratuit, mais la réservation est obligatoire (professionnels et vente d’animaux interdits): [videjardin-bvecorronsac@mailo.fr](mailto:videjardin-bvecorronsac@mailo.fr)

Au programme du samedi 9 mai, en plus d’un échange libre des plantes toute l’après-midi et du vide jardin

Animations pour les enfants

Gaufres au goûter

Buvette au Sémial !

N’attendez pas, anticipez et préparez les plantes et graines à échanger dès maintenant ! Pensez à garder tous vos surplus, vos excédents de semis. N’oubliez pas de les étiqueter.

Vous n’avez rien à troquer ? Pas de soucis, vous pouvez aussi prendre des plantes et faire un don à l’association au profit des semis 2027. .

Corronsac, Place devant la mairie 21 chemin de Sémial Corronsac 31450 Haute-Garonne Occitanie videjardin-bvecorronsac@mailo.fr

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English :

This isn’t a traditional flower market we don’t sell plants here. We trade them freely!

L’événement TROC’PLANTES DE CORRONSAC Corronsac a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE