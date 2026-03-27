Troc’Plantes de Printemps

9 Rue Grande Rue Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez partager, échanger ou donner vos surplus de plantes, boutures, graines…, mais aussi vos expériences, vos conseils et vos astuces de jardinier.

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9 Rue Grande Rue Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 42 58

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English :

Come and share, exchange or donate your surplus plants, cuttings, seeds, etc., as well as your gardening experiences, tips and tricks.

L’événement Troc’Plantes de Printemps Saint-Hilaire-les-Andrésis a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO