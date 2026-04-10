Troc’plantes Lucé-sous-Ballon
Troc’plantes Lucé-sous-Ballon vendredi 1 mai 2026.
Lucé-sous-Ballon
Troc’plantes
Extérieurs et Salle communale Lucé-sous-Ballon Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 16:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Troc’ Plantes de Lucé-sous-Ballon, libre échange plants, plantes, graines, fleurs, boutures…
Animations sur le thème du jardin, gourmandises végétales et florales.
Aire de pique-nique
Entrée et participation gratuite
Organisée par l’association La Gandeluce 06 79 61 59 38 .
Extérieurs et Salle communale Lucé-sous-Ballon 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 6 79 61 59 38
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English :
L’événement Troc’plantes Lucé-sous-Ballon a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Maine Saosnois