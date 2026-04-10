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Troc’plantes Lucé-sous-Ballon

Troc’plantes Lucé-sous-Ballon vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Extérieurs et Salle communale

Ville : 72290 Lucé-sous-Ballon

Département : Sarthe

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lucé-sous-Ballon

Troc’plantes

Extérieurs et Salle communale Lucé-sous-Ballon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 16:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Troc’ Plantes de Lucé-sous-Ballon, libre échange plants, plantes, graines, fleurs, boutures…
Animations sur le thème du jardin, gourmandises végétales et florales.
Aire de pique-nique
Entrée et participation gratuite
Organisée par l’association La Gandeluce 06 79 61 59 38   .

Extérieurs et Salle communale Lucé-sous-Ballon 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 6 79 61 59 38 

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English :

L’événement Troc’plantes Lucé-sous-Ballon a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Maine Saosnois

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