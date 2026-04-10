Lucé-sous-Ballon

Troc’plantes

Extérieurs et Salle communale Lucé-sous-Ballon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 16:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Troc’ Plantes de Lucé-sous-Ballon, libre échange plants, plantes, graines, fleurs, boutures…

Animations sur le thème du jardin, gourmandises végétales et florales.

Aire de pique-nique

Entrée et participation gratuite

Organisée par l’association La Gandeluce 06 79 61 59 38 .

Extérieurs et Salle communale Lucé-sous-Ballon 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 6 79 61 59 38

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English :

L’événement Troc’plantes Lucé-sous-Ballon a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Maine Saosnois