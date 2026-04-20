Troc’Plants et marché de producteurs Place de l’Église Chevigney-lès-Vercel

Chevigney-lès-Vercel

Troc’Plants et marché de producteurs

Place de l’Église Place de l’Eglise Chevigney-lès-Vercel Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 15:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Troc’Plants et marché de producteurs .

Place de l’Église Place de l’Eglise Chevigney-lès-Vercel 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 30 00 29 assoc.chevignons.ensemble@gmail.com

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English : Troc’Plants et marché de producteurs

L’événement Troc’Plants et marché de producteurs Chevigney-lès-Vercel a été mis à jour le 2026-04-20 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS