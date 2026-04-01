Troc’Plants Café associatif la forge La Tagnière

Troc’Plants

Café associatif la forge 87 rue des 5 foires La Tagnière Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

A l’occasion du marché de producteurs/artisans du coin, organisé par L’Auberge de La Tagnière dans sa courée, la Forge vous propose le 2ème troc du printemps, Troc’Plants.

Venez échanger vos plants potagers, vivaces, arbustes et partager vos conseils.

repas possible à l’Auberge sur réservation.

Concert dans l’après-midi avec les Z’accords de Léon. .

Café associatif la forge 87 rue des 5 foires La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 13 07

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English : Troc’Plants

L’événement Troc’Plants La Tagnière a été mis à jour le 2026-03-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)