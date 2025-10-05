Trocs aux plantes Coulounieix-Chamiers

Les membres et bénévoles de l’association sont ravis de vous convier au 33 ème TROC AUX PLANTES à BREUILH SANILHAC partage convivial de graines, semis, plantes et autres boutures , le tout bien étiqueté svp (cela facilite les échanges).

Café et gâteaux vous seront offerts.

Date: DIMANCHE 05 octobre de 09h à 13h

Lieu: salle des fêtes du bourg de Breuilh

Entrée gratuite

Une tombola est organisée pour les troqueurs avec en lot un petit couteau pliant de poche utilisable au jardin, en cours de forge par l’atelier périgourdin RAZORBACK OUTDOOR COMPANY (photos à venir sur notre Facebook et Instagram).

Les visiteurs n’ayant rien à échanger, sont aussi les bienvenus, ils peuvent ainsi découvrir le TROC. Ils pourront choisir une plante, par respect pour le travail de préparation fourni par les troqueurs actifs.

Au plaisir de vous retrouver toujours plus nombreux le 05 octobre prochain. .

Bourg de Breuilh Sanilhac Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 95 61 49

