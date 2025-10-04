Trocs et dons de graines et de plantes Maison des Associations Cheniménil

Trocs et dons de graines et de plantes Maison des Associations Cheniménil samedi 4 octobre 2025.

Trocs et dons de graines et de plantes

Maison des Associations 9 rue des Perles Cheniménil Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Venez avec vos graines et plantes ou les mains vides et repartez avec tout ce que vous voulez ! C’est gratuit !

Et on prolonge l’après-midi en même temps que notre 6eme Repair Café

Présence de « La Fresque du Climat » pour nous sensibiliser à l’environnement et « Odile en Bonne Santé » pour nous parler des jardins partagés de DocellesTout public

0 .

Maison des Associations 9 rue des Perles Cheniménil 88460 Vosges Grand Est +33 6 62 49 13 71

English :

Come with your seeds and plants or empty-handed and leave with whatever you want! It’s all free!

And we’re extending the afternoon with our 6th Repair Café

La Fresque du Climat » to raise our awareness of the environment, and « Odile en Bonne Santé » to tell us about Docelles’ shared gardens

German :

Kommen Sie mit Ihren Samen und Pflanzen oder mit leeren Händen und gehen Sie mit allem, was Sie wollen, nach Hause! Das ist kostenlos!

Und wir verlängern den Nachmittag zusammen mit unserem 6. Repair Café

Anwesenheit von « La Fresque du Climat », um uns für die Umwelt zu sensibilisieren, und « Odile en Bonne Santé », um uns von den Gemeinschaftsgärten in Docelles zu erzählen

Italiano :

Venite con i vostri semi e le vostre piante o a mani vuote e andate via con quello che volete! È tutto gratuito!

E prolunghiamo il pomeriggio in concomitanza con il 6° Caffè delle riparazioni

La Fresque du Climat » sarà presente per sensibilizzare l’ambiente e « Odile en Bonne Santé » parlerà degli orti condivisi di Docelles

Espanol :

Ven con tus semillas y plantas o con las manos vacías y ¡vete con lo que quieras! ¡Todo es gratis!

Y prolongamos la tarde al mismo tiempo que nuestro 6º Café de Reparación

La Fresque du Climat » estará presente para concienciarnos sobre el medio ambiente, y « Odile en Bonne Santé » hablará de los huertos compartidos de Docelles

L’événement Trocs et dons de graines et de plantes Cheniménil a été mis à jour le 2025-09-16 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES