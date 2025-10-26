Trocs et puces Salle du Scaouët Baud

Trocs et puces Salle du Scaouët Baud dimanche 26 octobre 2025.

Trocs et puces

Salle du Scaouët Rue Emile le Labourer Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26 17:30:00

Date(s) :

2025-10-26

De 9h à 17h30. Restauration sur place.

Entrée 1,50€, gratuit pour les moins de 12 ans. Organisation école Diwan. .

Salle du Scaouët Rue Emile le Labourer Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 7 66 12 62 67

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Trocs et puces Baud a été mis à jour le 2025-09-02 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE