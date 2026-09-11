AGENDA · Baud
Trocs et puces Salle du Scaouët Baud
dimanche 25 octobre 2026 · Salle du Scaouët · Baud
Informations pratiques
Baud
Trocs et puces
Salle du Scaouët Rue Emile le Labourer Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 09:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-25
De 9h à 18h. Restauration sur place.
Entrée 1,50€, gratuit pour les moins de 12 ans. Organisation école Diwan. .
Salle du Scaouët Rue Emile le Labourer Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 7 66 12 62 67
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English :
L’événement Trocs et puces Baud a été mis à jour le 2026-09-11 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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