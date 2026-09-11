UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Baud

Trocs et puces Salle du Scaouët Baud

dimanche 25 octobre 2026 · Salle du Scaouët · Baud

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle du Scaouët
Adresse
Rue Emile le Labourer
Ville
56150 Baud
Département
Morbihan
Tarif

Baud

Trocs et puces

Salle du Scaouët Rue Emile le Labourer Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 09:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :
2026-10-25

De 9h à 18h. Restauration sur place.
Entrée 1,50€, gratuit pour les moins de 12 ans. Organisation école Diwan.   .

Salle du Scaouët Rue Emile le Labourer Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 7 66 12 62 67 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Trocs et puces Baud a été mis à jour le 2026-09-11 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

À voir aussi à Baud (Morbihan)