Trocs et puces Salle du Scaouët Baud

Informations pratiques

Baud

Trocs et puces

Salle du Scaouët Rue Emile le Labourer Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 09:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-25

De 9h à 18h. Restauration sur place.

Entrée 1,50€, gratuit pour les moins de 12 ans. Organisation école Diwan. .

Salle du Scaouët Rue Emile le Labourer Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 7 66 12 62 67

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English :

L’événement Trocs et puces Baud a été mis à jour le 2026-09-11 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE