Troglo Quiz de Pâques

14 rue du musée Louresse-Rochemenier Maine-et-Loire

Tarif : 5.1 – 5.1 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-13 2026-04-16

Le Troglo Quiz spécial Pâques, découvrez le parcours de visite du musée, sans vous faire sonner les cloches !

Durant toutes les vacances scolaires de printemps et notamment le week-end de Pâques, Rochemenier propose pour les enfants un quiz pour découvrir les souterrains tout en s‘amusant. En relation avec les 16 salles du parcours chaque question est spécialement conçue pour une visite ludique. Une belle occasion pour une découverte en famille. Le TrogloQuiz est inclus dans le prix d’entrée. Surprise de Pâques à la clé.

PRECISIONS HORAIRES

Du 04/04 au 12/04/2026 de 10h à 17h.

Du lundi 13 au mercredi 15 avril 2026 de 10h à 17h. Fermé le lundi.

Du 16/04 au 26/04/2026 de 9h30 à 17h30. .

14 rue du musée Louresse-Rochemenier 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 15 visite@troglodyte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The special Easter Troglo Quiz, discover the museum’s itinerary without having your bells rung!

L’événement Troglo Quiz de Pâques Louresse-Rochemenier a été mis à jour le 2026-03-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME