Troglo Quiz d’Halloween Louresse-Rochemenier
Troglo Quiz d’Halloween Louresse-Rochemenier mardi 21 octobre 2025.
Troglo Quiz d’Halloween
14 rue du musée Louresse-Rochemenier Maine-et-Loire
Tarif : 7.2 – 7.2 – 8.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 10:00:00
fin : 2025-11-02 17:00:00
Date(s) :
2025-10-21
Petits et grands, venez tester vos connaissances sur les mystères du monde souterrain.
Dans l’obscurité des caves, oserez-vous relevez le Troglo Quiz d’Halloween ?
PRECISIONS HORAIRES
Du 21/10 au 02/11/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jours fériés et les week-ends de 10h à 17h. .
14 rue du musée Louresse-Rochemenier 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 15 visite@troglodyte.fr
English :
Come and test your knowledge of the mysteries of the underground world.
German :
Ob Groß oder Klein, testen Sie Ihr Wissen über die Geheimnisse der unterirdischen Welt.
Italiano :
Venite a mettere alla prova la vostra conoscenza dei misteri del mondo sotterraneo.
Espanol :
Venga y ponga a prueba sus conocimientos sobre los misterios del mundo subterráneo.
L’événement Troglo Quiz d’Halloween Louresse-Rochemenier a été mis à jour le 2025-10-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME