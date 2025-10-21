Troglo Quiz d’Halloween Louresse-Rochemenier

14 rue du musée Louresse-Rochemenier Maine-et-Loire

Tarif : 7.2 – 7.2 – 8.5 EUR

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

Petits et grands, venez tester vos connaissances sur les mystères du monde souterrain.

Dans l’obscurité des caves, oserez-vous relevez le Troglo Quiz d’Halloween ?

PRECISIONS HORAIRES

Du 21/10 au 02/11/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jours fériés et les week-ends de 10h à 17h. .

14 rue du musée Louresse-Rochemenier 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 15 visite@troglodyte.fr

English :

Come and test your knowledge of the mysteries of the underground world.

German :

Ob Groß oder Klein, testen Sie Ihr Wissen über die Geheimnisse der unterirdischen Welt.

Italiano :

Venite a mettere alla prova la vostra conoscenza dei misteri del mondo sotterraneo.

Espanol :

Venga y ponga a prueba sus conocimientos sobre los misterios del mundo subterráneo.

