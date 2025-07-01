Troglodytes et Sarcophages Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

C’est le plus ancien site troglodytique du bassin douessin et du saumurois dont les premières traces d’utilisation par l’homme remontent à l’époque mérovingienne (5e siècle).

Il est modifié à de nombreuses reprises pour différentes utilisations carrière de sarcophages, souterrains refuges, seigneurie, chapelle, carrière de pierre, cave à vins.

Du 10/03 au 04/04/2025

Visite guidée le vendredi, samedi et dimanche à 14h30 et à 15h30 et à 16h30.

Du 05/04 au 30/06/2025

Visite guidée le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 14h30 et à 15h30 et à 16h30.

Fermé le mardi.

Du 01/07 au 31/08/2025

Visite guidée à 14h30 et à 15h30 et à 16h30 et à 17h30.

Du 01/09 au 30/09/2025

Visite guidée le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 14h30 et à 15h30 et à 16h30.

Fermé le mardi.

Du 01/10 au 17/10/2025

Visite guidée le vendredi, samedi et dimanche à 14h30 et à 15h30 et à 16h30.

Du 18/10 au 02/11/2025

Visite guidée le lundi, mardi, samedi et dimanche à 14h30 et à 15h30 et à 16h30.

Du 20/12/2025 au 04/01/2026

Visite guidée le lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche à 14h30 et à 15h30 et à 16h30.

Fermé le jeudi. .

Doué-la-Fontaine 1 rue de la croix mordret Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 24 95 troglo-sarcophages@orange.fr

English :

This is the oldest troglodyte site in the Douessin basin and the Saumur region, with the first traces of human use dating back to the Merovingian period (5th century).

German :

Es ist die älteste Höhlenwohnung des Douessin-Beckens und des Saumurois. Die ersten Spuren menschlicher Nutzung stammen aus der Merowingerzeit (5. Jahrhundert).

Italiano :

Si tratta del più antico sito troglodita delle aree di Douessin e Saumur, le cui prime tracce di utilizzo umano risalgono al periodo merovingio (V secolo).

Espanol :

Se trata del yacimiento troglodita más antiguo de la zona de Douessin y Saumur, cuyos primeros vestigios de uso humano se remontan a la época merovingia (siglo V).

