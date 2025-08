Troglorigan, site troglodytique Tuffalun

Troglorigan, site troglodytique Tuffalun dimanche 21 septembre 2025.

Troglorigan, site troglodytique

Tuffalun Maine-et-Loire

Les propriétaires commenteront cette visite pour vous expliquer comment ils ont réhabilité cette habitation troglodytique.

Ils vous guideront ensuite vers le reste du site en cours de réhabilitation. Vous y découvrirez un jardin favorisant la biodiversité.

Présence d’une exposition de peinture / Concert d’un groupe local de 14h à 16h.

Restauration sur place Cuissons des fouées dans un des fours du site, garnies de produits locaux et boissons locales.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 21 septembre 2025 de 10h30 à 17h. .

Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31

English :

The owners will be on hand to explain how they rehabilitated this troglodytic dwelling.

German :

Die Eigentümer werden diesen Besuch kommentieren und Ihnen erklären, wie sie diese Höhlenwohnung saniert haben.

Italiano :

I proprietari saranno a disposizione per spiegare come hanno restaurato questa abitazione trogloditica.

Espanol :

Los propietarios estarán presentes para explicar cómo restauraron esta vivienda troglodita.

