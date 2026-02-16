Troie Montargis

Troie

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2026-03-05 20:00:00

fin : 2026-03-05 22:45:00

2026-03-05

Troie

De Wolfgang Petersen (2004). D’après l’Iliade d’Homère. Avec Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger. Le prince troyen Pâris a enlevé Hélène, femme de Ménélas, dont il est tombé éperdument amoureux. Pour libérer son épouse, le roi de Sparte demande à son frère Agamemnon, puissant roi de Mycènes, d’attaquer la ville de Troie. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

