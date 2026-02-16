Troie Montargis
Troie Montargis jeudi 5 mars 2026.
Troie
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 20:00:00
fin : 2026-03-05 22:45:00
Date(s) :
2026-03-05
Troie
De Wolfgang Petersen (2004). D’après l’Iliade d’Homère. Avec Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger. Le prince troyen Pâris a enlevé Hélène, femme de Ménélas, dont il est tombé éperdument amoureux. Pour libérer son épouse, le roi de Sparte demande à son frère Agamemnon, puissant roi de Mycènes, d’attaquer la ville de Troie. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Troie Montargis a été mis à jour le 2026-02-16 par OT MONTARGIS