Trois ateliers-démo : deux spécialités « Peinture » et « Arts graphiques et livre », et « numérisation » en partenariat avec la plateforme Plemo3D Institut national du patrimoine de Paris Paris

Trois ateliers-démo : deux spécialités « Peinture » et « Arts graphiques et livre », et « numérisation » en partenariat avec la plateforme Plemo3D Institut national du patrimoine de Paris Paris samedi 20 septembre 2025.

Trois ateliers-démo : deux spécialités « Peinture » et « Arts graphiques et livre », et « numérisation » en partenariat avec la plateforme Plemo3D Samedi 20 septembre, 11h00 Institut national du patrimoine de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

• Atelier spécialité « Peinture »

Enseignée au département des restaurateurs. Une démonstration des exercices de reconstitution des techniques anciennes, notamment de la peinture des primitifs flamands et italiens, sera proposée, avec la mise en œuvre de liant à l’œuf et le broyage de pigments, ainsi que la réalisation des décors à la feuille d’or.

• Atelier spécialité « Arts graphiques et livre »

Pour présenter la spécialité « Arts graphiques et livre », des élèves proposeront des exercices de reconstitution des techniques anciennes, notamment la réalisation de copies d’enluminure. Le public découvrira les outils et matériaux de la conservation-restauration nécessaires au dépoussiérage et à la consolidation, il pourra ainsi manipuler des échantillons de papier japonais et des brosses, et bénéficiera d’une démonstration de gommage sur un objet pédagogique, d’un livre en cours de restauration et des pastiches.

• L’atelier de numérisation – en partenariat avec la plateforme Plemo3D

Le laboratoire de recherche de l’Inp, représenté par son ingénieure chargée de l’imagerie scientifique Chloé Bernard, et la plateforme Plemo3D, co-animeront un atelier dédié à la numérisation d’objet du patrimoine en vue de leur restauration. Cet atelier, destiné aux enfants à partir de 7 ans, permettra de restituer et de manipuler virtuellement un objet du patrimoine, en réalisant son relevé numérique 3D à l’aide d’un scanner surfacique.

Institut national du patrimoine de Paris Rue Vivienne, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Vivienne Paris Île-de-France 0144411641 http://www.inp.fr Métro ligne 3 (bourse)

Atelier-démonstration en peinture, arts graphiques et livre, numérisation

Chloé Bernard / Inp