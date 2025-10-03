Trois Cafés Gourmands Concert L’Alizé Guipavas

Trois Cafés Gourmands Concert L’Alizé Guipavas vendredi 3 octobre 2025.

Trois Cafés Gourmands Concert

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Début : 2025-10-03 20:30:00

2025-10-03

2024 marque le grand retour du célèbre groupe corrézien avec d’une part, l’arrivée de Juli Santamans, une nouvelle chanteuse originaire de Toulouse qui vient compléter le duo des corréziens.

Ce groupe c’est avant tout toris voix, celle de Sébastien, Jérémy et Julie. Mais c’est aussi une histoire d’amitié et des chansons qui parlent de la vie, de l’enfance, de la fête et de l’amour avec souvent cette nostalgie positive qui nous est chère, enrobée de poésie du quotidien.

C’est aussi une rencontre avec un public fidèle, de plus en plus nombreux !

Information pratique

Réservation fortement recommandée. .

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 50

