Trois Cafés Gourmands Joué-lès-Tours

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : Mardi 2025-09-23 20:30:00

Trois Cafés Gourmands c’est d’abord trois voix, celle de Sébastien, et de Jérémy, et maintenant de Julie.

Trois Cafés Gourmands c’est aussi une histoire d’amitiés et des chansons qui parlent de la vie, de l’enfance, de la fête et de l’amour avec souvent cette nostalgie positive qui nous est chère.

2024 marque le grand retour Trois Cafés Gourmands le célèbre groupe corrézien avec d’une part l’arrivée de Julie Santamans, une nouvelle chanteuse originaire de Toulouse qui vient compléter le duo des corréziens et d’autre part un nouveau titre inédit Mademoiselle premier extrait de leur nouvel album à paraître en février 2025 « Des ondes et des reflets » enregistré dans les célèbres studio de Francis Cabrel à Astaffort.

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Trois Cafés Gourmands is first and foremost three voices: Sébastien, Jérémy and now Julie.

Trois Cafés Gourmands is also a story of friendships and songs that speak of life, childhood, celebration and love, often with that positive nostalgia we all cherish.

German :

Trois Cafés Gourmands ist zunächst einmal drei Stimmen, die von Sébastien, Jérémy und jetzt von Julie.

Trois Cafés Gourmands ist auch eine Geschichte von Freundschaften und Liedern, die vom Leben, von der Kindheit, vom Feiern und von der Liebe erzählen, oft mit dieser positiven Nostalgie, die uns so lieb ist.

Italiano :

Trois Cafés Gourmands è innanzitutto tre voci: Sébastien, Jérémy e ora Julie.

Trois Cafés Gourmands è anche una storia di amicizie e di canzoni sulla vita, sull’infanzia, sulle feste e sull’amore, spesso con quella nostalgia positiva che tutti abbiamo a cuore.

Espanol :

Trois Cafés Gourmands son ante todo tres voces: Sébastien, Jérémy y ahora Julie.

Trois Cafés Gourmands es también una historia de amistades y canciones sobre la vida, la infancia, la fiesta y el amor, a menudo con esa nostalgia positiva que todos apreciamos.

