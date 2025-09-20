TROIS CAFES GOURMANDS – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

TROIS CAFES GOURMANDS – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire samedi 20 septembre 2025.

TROIS CAFES GOURMANDS Début : 2025-09-20 à 20:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON DÉVELOPPEMENTS (LIC. 2-1059423 / 3-1059424) PRÉSENTE : TROIS CAFES GOURMANDS2024 marque le grand retour Trois Cafés Gourmands le célèbre groupe corrézien avec d’une part l’arrivée de Julie Santamans ,une nouvelle chanteuse originaire de Toulouse qui vient compléter le duo des corréziens et d’autre part un nouveau titre inédit « Mademoiselle » premier extrait de leur nouvel album à paraître en février 2025 « Des ondes et des reflets « enregistré dans les célèbres studio de Francis Cabrel à Astaffort .Trois Cafés Gourmands c’est d’abord trois voix , celle de Sébastien ,et de Jérémy ,et maintenant de Julie , Trois Cafés Gourmands c’est aussi une histoire d’amitiés et des chansons qui parlent de la vie, de l’enfance , de la fête et de l’amour avec souvent cette nostalgie positive qui nous est chère , enrobée de poésie du quotidien .Trois Cafés Gourmands c’est aussi une rencontre avec un public fidèle , de plus en plus nombreux , des chiffres vertigineux ( plus de 500 000 albums vendus , plus d’1 milliard de streams , un clip record « A nos Souvenirs « avec 285 millions de vues et des centaines de concerts depuis des années entre la France , la Belgique et la Suisse .2024 marquera aussi le grand retour de Trois Cafés Gourmands sur scène , les concerts étant depuis toujours l’ADN du groupe .Une nouvelle grande et longue tournée débutera dans toute la France au printemps 2025 pour s’achever à la fin de 2026 .

Vous pouvez obtenir votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69