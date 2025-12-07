Trois concerts de Noël du Choeur Sans Frontières. Eglise Luthérienne Saint-Marcel Paris

· Un grand motet versaillais,

musique du temps du Roi Soleil, radieux et énergique : le Te deum en ré majeur

de Marc-Antoine Charpentier. Les premières mesures de ce motet résonnent

familièrement à bien des oreilles car elles ont été utilisées comme indicatif

musical de l’ancienne O.R.T.F., du temps où la télévision se limitait à une chaine,

en noir et blanc ! Elles constituent aussi le jingle du concours européen de

l’Eurovision. Au-delà de cette entrée, le motet alterne les passages triomphants

célébrant la grandeur de Dieu – et celle de la royauté de l’époque, de droit

divin, – et de nombreux passages plus intimistes.

· Un oratorio de Noël plein de

grandeur et de lumière, écrit par Camille Saint-Saëns à l’âge de 23 ans, et

créé lors de la messe de minuit de Noël en 1858 à l’église de la Madeleine à

Paris. Il s’inscrit clairement dans le temps du romantisme ; néanmoins il

comporte des influences baroques, avec des hommages à Bach et à Beethoven

notamment. Des mouvements pour grand chœur, des arias élégants et émouvants,

cet oratorio mériterait d’être davantage connu !

Pour le temps de Noël, le Chœur Sans Frontières accompagné par Yu Matsuoka, sous la direction d’Olivier Frontière propose deux œuvres porteuses de joie pour un programme où se répondent deux époques et deux styles.

Le samedi 13 décembre 2025

de 20h00 à 21h30

Le vendredi 12 décembre 2025

de 20h00 à 21h30

Le dimanche 07 décembre 2025

de 18h00 à 19h30

payant

Réservation sur helloasso

https://www.helloasso.com/associations/ch-ur-sans-frontieres/evenements/choeur-sans-frontieres-decembre-2025

Plein tarif : 20 euros

Etudiant : 10 euros

Tout public.

Eglise Luthérienne Saint-Marcel 24 rue Pierre Nicole 75005 Paris

https://www.choeursansfrontieres.fr +33611593949