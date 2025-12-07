Trois concerts de Noël du Choeur Sans Frontières. Eglise Luthérienne Saint-Marcel Paris
Trois concerts de Noël du Choeur Sans Frontières. Eglise Luthérienne Saint-Marcel Paris dimanche 7 décembre 2025.
· Un grand motet versaillais,
musique du temps du Roi Soleil, radieux et énergique : le Te deum en ré majeur
de Marc-Antoine Charpentier. Les premières mesures de ce motet résonnent
familièrement à bien des oreilles car elles ont été utilisées comme indicatif
musical de l’ancienne O.R.T.F., du temps où la télévision se limitait à une chaine,
en noir et blanc ! Elles constituent aussi le jingle du concours européen de
l’Eurovision. Au-delà de cette entrée, le motet alterne les passages triomphants
célébrant la grandeur de Dieu – et celle de la royauté de l’époque, de droit
divin, – et de nombreux passages plus intimistes.
· Un oratorio de Noël plein de
grandeur et de lumière, écrit par Camille Saint-Saëns à l’âge de 23 ans, et
créé lors de la messe de minuit de Noël en 1858 à l’église de la Madeleine à
Paris. Il s’inscrit clairement dans le temps du romantisme ; néanmoins il
comporte des influences baroques, avec des hommages à Bach et à Beethoven
notamment. Des mouvements pour grand chœur, des arias élégants et émouvants,
cet oratorio mériterait d’être davantage connu !
Pour le temps de Noël, le Chœur Sans Frontières accompagné par Yu Matsuoka, sous la direction d’Olivier Frontière propose deux œuvres porteuses de joie pour un programme où se répondent deux époques et deux styles.
Le samedi 13 décembre 2025
de 20h00 à 21h30
Le vendredi 12 décembre 2025
de 20h00 à 21h30
Le dimanche 07 décembre 2025
de 18h00 à 19h30
Réservation sur helloasso
https://www.helloasso.com/associations/ch-ur-sans-frontieres/evenements/choeur-sans-frontieres-decembre-2025
Plein tarif : 20 euros
Etudiant : 10 euros
Tout public.
Eglise Luthérienne Saint-Marcel 24 rue Pierre Nicole 75005 Paris
https://www.choeursansfrontieres.fr +33611593949