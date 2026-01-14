Trois contes dansés de Milena Salvini Théâtre Mandapa Paris Dimanche 25 janvier, 15h00 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

La Krishna Lila: Isabelle Genlis – conte et Isabelle Anna – Danse Histoire de Rama: Isabelle Sauvage – conte et Nathalie Leboucher – danse Les Contes du Grand Banyan : Présentation collective

La Krishna Lila: Isabelle Genlis — conte et Isabelle Anna – Danse

Histoire de Rama: Isabelle Sauvage et conte – Nathalie Leboucher — danse

Les Contes du Grand Banyan – Présentation collective

LA KRISHNA LÎLA • Isabelle Genlis – Conte / Isabelle Anna – Danse

« Sitôt né, l’enfant Krishna se joue des humains en de multiples exploits révélant sa divinité. Adolescent, le dieu-pâtre joueur de flûte multiplie les jeux faussement espiègles. Nul ne résiste au charme de ses mélodies qui appellent à l’amour les animaux et la nature, et aussi les jolies bergères. Devenu homme, son enseignement au héros Arjuna fait la somme de toutes les connaissances et de tous les yogas.

HISTOIRE DE RAMA Isabelle Sauvage – Conte / Nathalie Leboucher – Danse

Milena Salvini écrivait. Elle nous a laissé, entre autres textes, son récit du Ramayana :

L’histoire du Prince Rama, avatar du dieu Vishnou, et de sa lutte contre le démon Ravana, une épopée fondatrice de la culture indienne.

LES CONTES DU GRAND BANYAN – Présentation collective

Au pied du Grand Arbre aux racines millénaires, à la lumière de ses récits et des rayons lunaires, Dharmabuddhi le sage entraîne de jeunes chercheurs aventureux sur les sentiers de la connaissance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-25T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-25T17:00:00.000+01:00

1

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/trois-contes-danses-de-milena-salvini 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

