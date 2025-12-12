Trois contes et quelques Cholet

Trois contes et quelques

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

2026-03-03 20:00:00

2026-03-03 21:10:00

2026-03-03

Il était une fois, mais une seule fois, ou plusieurs fois, ou c’est tout le temps, ça se répète, tout le temps ça se répète.

Le Petit Chaperon Rouge ou encore Barbe Bleue, inspirés des contes de Perrault, viennent reprendre du service en levant les questions éternellement refoulées de violence, d’inceste, de domination, de craintes ancestrales.

Le Groupe Merci nous offre une mise en scène survoltée et malicieuse ; ce qui donne un moment tragi-comique joué par deux comédiens conteurs dans une étrange installation. On ressent le plaisir de jouer d’une langue incisive, sonore, ironiquement politique ainsi que la jouissance à partager cette adaptation cruelle et drôle.

Trois contes et quelques vous propose d’écouter ces histoires, en claquant la porte aux enfants de moins de 12 ans, et toc ! .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire

