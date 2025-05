« Trois couleurs, trois cœurs » – Tusson, 14 juin 2025 07:00, Tusson.

Charente

« Trois couleurs, trois cœurs » Place du couvent Tusson Charente

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Exposition de peintures réalisés par trois jeunes artistes porteurs de trisomie 21, accompagnés par l’Atelier de Laurence (Verdille).

Place du couvent

Tusson 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 79 96 gem.levergerdelalterite@gmail.com

English :

Exhibition of paintings by three young artists with Down’s syndrome, accompanied by the Atelier de Laurence (Verdille).

German :

Ausstellung von Gemälden dreier junger Künstler mit Trisomie 21, die vom Atelier de Laurence (Verdille) betreut werden.

Italiano :

Mostra di dipinti di tre giovani artisti con sindrome di Down, accompagnati dall’Atelier de Laurence (Verdille).

Espanol :

Exposición de pinturas de tres jóvenes artistas con síndrome de Down, acompañados por el Atelier de Laurence (Verdille).

