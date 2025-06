TROIS CREATEURS VOUS OUVRENT LES PORTES DE LEUR ATELIER Pézenas 9 juillet 2025 07:00

Hérault

TROIS CREATEURS VOUS OUVRENT LES PORTES DE LEUR ATELIER
Pézenas

Au mois de juillet, accompagné d’une guide-conférencière, rencontrez trois créateurs dans leur atelier piscénois l’artiste verrier Eva Luca, le créateur de bijoux Juan Carlos Guiterrez, et le photographe d’art Romain Thiery.

Eva Luca crée des pièces uniques en verre fusionné et thermoformé sous forme de tableaux, de sculptures ou de rideaux suspendus. La technique du fusing est le fondement de son expression artistique.

Sa spécialité les panneaux de verre, parfois monumentaux dans l’espace architectural, qui s’adaptent à tous les lieux. Elle contribue à des projets d’aménagement sur mesure, pour des particuliers et des institutions, en intégrant ses oeuvres dans des intérieurs contemporains et des espaces publics.

De la Colombie à Pézenas, en passant par les Etats-Unis et Barcelone, Juan Carlos Gutierrez, designer de formation, se spécialise dans les techniques traditionnelles de la bijouterie à l’Art School of South Florida. Pour réaliser ses bijoux contemporains en fine cotte de mailles sous le nom de JCG CREATOR, il fusionne argent, bronze et cuivre puis, après une méthode d’assemblage complexe, réalise la finition avec un placage d’argent. Les pièces sont ensuite oxydées et polies pour une apparence vieillie ou brillante.

Romain Thiery crée des oeuvres photographiques qui témoignent de son double attachement à la photographie et au piano, qu’il pratique depuis l’âge de cinq ans. Il lie ses deux passions dans un même projet Le requiem pour pianos , qui le conduit à la recherche de pianos oubliés. Depuis 2014, il en a découvert plus d’une centaine à travers le monde. Des scènes auxquelles il ne change rien, laissant les lieux tels quels. Ses recherches l’ont mené en Europe de l’ouest et de l’est, ainsi qu’aux Etats Unis et son travail a été reconnu internationalement par de nombreux prix. .

6 Place Gambetta

Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 16 12 pezenas@ateliersdart.com

