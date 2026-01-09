TROIS CYGNES Place du Capitole Toulouse

TROIS CYGNES

Le point de départ de ces trois créations est le grand ballet du répertoire classique, Le Lac des cygnes.

Elles développent chacune un aspect ou un thème différent la transcendance, le cygne et sa relation avec l’être humain, le cygne dans le ballet aujourd’hui, etc.

Trois visions et interprétations de l’éternel et fascinant Lac des cygnes.

Durée 1h40 avec entracte.

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

The starting point for these three creations is the great ballet of the classical repertoire, Swan Lake.

