Trois discours sur l’Amour 8 – 12 juillet Parc départemental de la Plaine des Bordes (à proximité de la Ferme des Bordes) Val-de-Marne

Jauge limitée / Réservation obligatoire

Dans le cadre du Festival à la campagne, une initiative partagée des Théâtrales Charles Dullin et de la compagnie Robert de profil. La 1ère édition de ce festival a lieu au mois de juillet dans le parc départemental de la Plaine des Bordes (Chennevières). Un évènement joyeux, au cœur de la nature environnante.

Trois discours sur l’amour est le récit de la réunion d’amis qui se tint à Athènes en -416 dans la maison du poète tragique Agathon, au cours de laquelle l’hôte et ses invités – Aristophane et Socrate – prononcèrent chacun un éloge de l’Amour.

Venus célébrer la victoire que le jeune poète Agathon a remportée la veille au concours de tragédie, trois figures marquantes de l’élite athénienne se retrouvent pour se restaurer, partager le plaisir de boire et celui de la conversation. Parmi eux, le poète comique Aristophane et le philosophe Socrate. Après avoir fixé les règles de la soirée (boire modérément et prendre la parole à tour de rôle pour faire l’éloge de l’Amour), chacun s’efforce de briller dans une prise de parole qui lui ressemblera. Lorsque arrive le tour de Socrate, au lieu de prononcer un éloge d’Éros en son nom comme l’ont fait les autres orateurs, il rapporte l’enseignement d’une femme (Diotime) qu’il a rencontrée dans sa jeunesse, quelques années avant le début des guerres du Péloponnèse.

avec Sarah Brannens (Socrate), Jade Fortineau (Agathon), Maïa Foucault (Aristophane) et Mahdokht Karampour (Appolodore, santour basse)

Parc départemental de la Plaine des Bordes (à proximité de la Ferme des Bordes) 127 rue des Bordes à Chennevières-sur-Marne Ormesson-sur-Marne 94490 Hauts de Chennevières – Les Bordes Val-de-Marne Île-de-France

Robert de profil – Nicolas Liautard & Magalie Nadaud Robert de profil nicolas liautard