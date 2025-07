Trois expositions à la Marchoise Centre culturel La Marchoise Gençay

Trois expositions à la Marchoise Centre culturel La Marchoise Gençay mardi 12 août 2025.

Trois expositions à la Marchoise

Centre culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-08-12

Le Centre Culturel La Marchoise vous propose 3 expositions

– « Pierre Chevrier Leurre c’est leurre technique mixte

Des pêcheurs qui racontent des blagues et qui inventent des stratagèmes compliqués pour attaquer le gros poisson de leur vie.

– Cie de La Trace Malles de Mer Des malles contenant une fausse exposition d’objets ramassés sur la plage, des photos et interviews de gens de l’île d’Oléron, un flip book, et autres propositions à la fois loufoques et sensibles.

– Jules Mouget La Clouère photos .

Centre culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com

English : Trois expositions à la Marchoise

German : Trois expositions à la Marchoise

Italiano :

Espanol :

L’événement Trois expositions à la Marchoise Gençay a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou