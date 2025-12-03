TROIS FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE MERE – THEATRE A L’OUEST Auray

TROIS FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE MERE Début : 2026-10-04 à 17:00. Tarif : – euros.

Sandrine, 45 ans a une folle envie de vivre seule. Mais elle est encore mariée.Léa, sa fille, 19 ans, voulait vivre sa vie d’adulte mais est dans l’obligation de retourner vivre chez sa mère.Françoise, la belle-mère de Sandrine, et la grand-mère de Léa, 65 ans, est libre de toute contrainte, mais n’a plus d’appartement.Ces trois femmes se retrouvent à devoir cohabiter ensemble. Elles ont chacune un secret qui pourrait compliquer la vie des deux autres. C’est malgré tout l’occasion de parler maternité, féminité, sexualité, bonheur et joie de vivre en famille. Les hommes ne sont pas loin, mais à bonne distance pour de nombreuses confidences de femmes à femmes.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56