« Trois fois seul », par le chorégraphe Salia Sanou Théâtre Francine Vasse Nantes mardi 31 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-31 20:00 – 21:00

Gratuit : non Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 15 € / Tarif très réduit : 5 € Tout public

L’interprète Ousséni Dabaré, figure centrale de cette œuvre, incarne ce voyage introspectif, en interprétant trois soli tirés du répertoire du chorégraphe Salia Sanou, nouvellement nommé à la direction du Centre Chorégraphique National de Nantes. La performance met en lumière la relation complexe entre soi et l’autre, un thème récurrent dans l’œuvre de Salia Sanou. Dans un espace de partage, le danseur se dévoile, offrant au public une expérience immersive qui interroge l’altérité. À travers son corps, Ousséni Dabaré navigue dans un univers chorégraphique où chaque mouvement est une réflexion sur la solitude et l’interaction, soulignant que l’autre est toujours une partie intégrante de soi.Durée : 40 minutes

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 http://www.leslaboratoiresvivants.com