Trois générations au service du fruit les savoies Vouneuil-sur-Vienne

Informations pratiques

Vouneuil-sur-Vienne

Trois générations au service du fruit

les savoies 86210 vouneuil sur vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:00:00

fin : 2026-10-28 11:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Situé à deux pas de la Réserve naturelle du Pinail, à Vouneuil-sur-Vienne, le Verger des Savoies est une exploitation familiale transmise depuis trois générations. Emmanuel a repris les rênes de l’exploitation en 1995, avant d’être rejoint par son épouse Isabelle en 2002. Au fil des années, le verger s’est développé et diversifié. Aujourd’hui, ils cultivent 10 hectares de vergers où s’épanouissent pommes, poires, abricots, pêches, nectarines, cerises et prunes. Venez découvrir ce patrimoine fruitier d’exception au cours d’une formidable visite suivie d’une dégustation. .

les savoies 86210 vouneuil sur vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

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L’événement Trois générations au service du fruit Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne