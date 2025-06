Trois jours en juin projection place Laussedat Moulins 22 juin 2025 07:00

En juin 1940, l’armée française est en pleine déroute. Des unités éparses refluent vers le sud, espérant se mettre à l’abri derrière la Loire.

place Laussedat Musée Anne de Beaujeu

Moulins 03016 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 lacme@wanadoo.fr

English :

In June 1940, the French army was in full rout. Scattered units poured south, hoping to find shelter behind the Loire.

German :

Im Juni 1940 befand sich die französische Armee in einer Niederlage. Vereinzelte Einheiten flüchten nach Süden, in der Hoffnung, sich hinter der Loire in Sicherheit zu bringen.

Italiano :

Nel giugno 1940, l’esercito francese era in piena rotta. Unità sparse si ritirarono verso sud, sperando di trovare riparo dietro la Loira.

Espanol :

En junio de 1940, el ejército francés estaba en plena huida. Unidades dispersas se retiraron hacia el sur, con la esperanza de encontrar refugio detrás del Loira.

