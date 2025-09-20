Trois œuvres de plus de trois mètres signées Guillaume Bottazzi Immeuble – Hall 57 Saint-Maur-des-Fossés

Visite libre depuis l’extérieur

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Trois œuvres de plus de trois mètres de haut signées Guillaume Bottazzi dialoguent avec l’entrée cathédrale de cet immeuble Art Déco. Installées dans un espace vitré de cinq mètres de haut, elles sont conçues pour être vues par les passants depuis la rue.

Ces œuvres relèvent d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elles se trouvent. Elles sont réalisées avec des émaux, un matériau naturel, des minéraux réduits en poudre. Les tons bleu canard, bleu turquoise et vert émeraude ont tendance à réduire notre rythme cardiaque. Les dessins adoucissent l’espace et contribuent à nous donner une impression de bien-être.

Guillaume Bottazzi est reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales.

Les neurosciences ont prouvé que les œuvres de cet artiste nous font du bien et l’Organisation de la Santé a confirmé que l’art pouvait aider notre santé mentale. Ces œuvres patrimoniales ancrées dans notre quotidien diminuent notre anxiété et notre sentiment de solitude. Elles produisent notamment sur nous de la dopamine, de la sérotonine et de l’ocytocine. Elles nous rendent plus heureux et plus forts, plus élégants et plus sains. Elles diminuent les effets de la dépression, favorisent la cohésion sociale et nous aident à prendre du recul sur les choses. Elles nous réconfortent, facilitent l’appropriation des espaces et diminuent les tensions sociales. Elles contribuent à la paix et à l’amour dans le monde.

Guillaume Bottazzi a créé plus de cent œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Immeuble – Hall 57 57 avenue du Bac 94100 Saint-Maur-des Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94210 La Varenne Saint-Hilaire Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}] Cet immeuble art Déco accueille 3 œuvres émaillées de Guillaume Bottazzi depuis début 2025 dans son hall cathédrale. RER A – Arrêt La Varenne Chennevières

Bus 112 – Arrêt Ecole Michelet

© Guillaume Bottazzi ADAGP Paris