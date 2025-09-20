Trois œuvres or et métal en fusion signées Guillaume Bottazzi à Sceaux Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Sceaux Sceaux

Trois œuvres or et métal en fusion signées Guillaume Bottazzi à Sceaux Samedi 20 septembre, 08h00 Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Sceaux Hauts-de-Seine

Visible depuis l’extérieur

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Ces trois œuvres d’art de Guillaume Bottazzi, texturées or, ont été réalisées à Sceaux en 2023.

Ces créations mesurent 1m50 de haut. La première, aux dominantes rouges et or, la seconde bleue et or, et la troisième aux dominantes vert et or ; toutes donnent l’impression d’un métal en fusion. Ces œuvres relèvent d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elles se trouvent. Ces œuvres kinesthésiques nous immergent dans un univers étrange qui peut contribuer à moduler de nouveau neurones et à prendre des distances avec les choses qui nous entourent.

Elles sont réalisées avec des émaux, une matière naturelle, des minéraux réduits en poudre.

Guillaume Bottazzi est reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales.

Ces œuvres patrimoniales ancrées dans notre quotidien diminuent notre anxiété et notre sentiment de solitude. Elles produisent notamment sur nous de la dopamine, de la sérotonine et de l’ocytocine. Elles nous rendent plus heureux et plus forts, plus élégants et plus sains. Elles diminuent les effets de la dépression, favorisent la cohésion sociale et nous aident à prendre du recul sur les choses. Elles nous réconfortent, facilitent l’appropriation des espaces et diminuent les tensions sociales. Elles contribuent à la paix et à l’amour dans le monde.

Guillaume Bottazzi a créé plus de cent œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette année 2025, 86 œuvres patrimoniales signées Guillaume Bottazzi sont à découvrir dans toute la France à l’occasion de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine.

Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Sceaux Rue des Mésanges 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France Conçu comme un ensemble cohérent et harmonieux, les deux bâtiments s'organisent autour d'un îlot, ils se font face en créant un jardin privatif. Trois oeuvres patrimoniales de l'artiste Guillaume Bottazzi sont à découvrir dans les halls d'entrées.

Cette année le célèbre artiste [Guillaume Bottazzi](https://guillaume.bottazzi.org) nous invite à un parcours artistique gargantuesque avec 40 œuvres d’art à découvrir du Nord au Sud de la Fran…

