Trois œuvres poétiques hétéroclites signées Guillaume Bottazzi Trois œuvres de Guillaume Bottazzi à Fosses Fosses

Trois œuvres poétiques hétéroclites signées Guillaume Bottazzi Trois œuvres de Guillaume Bottazzi à Fosses Fosses samedi 20 septembre 2025.

Trois œuvres poétiques hétéroclites signées Guillaume Bottazzi Samedi 20 septembre, 08h00 Trois œuvres de Guillaume Bottazzi à Fosses Val-d’Oise

Visite libre depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Ces trois œuvres signées Guillaume Bottazzi sont immersives, de part la nature réflexive du matériau. Elles sont réalisées avec des émaux, un matériau naturel. Ces œuvres relèvent d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques aux lieux où elles se trouvent. Elles facilitent l’appropriation des espaces et créent une dimension onirique qui permet aux visiteurs de voyager dans un univers irréel, enchanteur, qui évolue en fonction de notre imaginaire.

Guillaume Bottazzi a créé plus de cent œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

2025 est l’année de la santé mentale et l’artiste nous invite à un parcours artistique gigantesque avec 86 œuvres d’art patrimoniales à découvrir dans toute la France dans le cadre de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine. 61 d’entre elles sont à découvrir en Ile-de-France.

Guillaume Bottazzi est reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Trois œuvres de Guillaume Bottazzi à Fosses Rue Rosa Parks 95470 Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}] Allée Simoun

Cet ensemble d’habitation accueille 3 oeuvres émaillées de l’artiste Guillaume Bottazzi Bus lignes R1, R108 et R121 – Arrêt Centre commercial / Mairie

Ces trois œuvres signées Guillaume Bottazzi sont immersives, de part la nature réflexive du matériau. Elles sont réalisées avec des émaux, un matériau naturel. Ces œuvres relèvent d’une approche aux …

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris