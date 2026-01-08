Trois petits moments Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Trois petits moments

Les artistes du Collectif TUTTI continuent de danser, jouer, d’observer et d’interagir avec les tout-petits. 3pM 3 petits Moments est une proposition de spectacle interactif musical et

chorégraphique pour les bébés et les adultes.Enfants

Les corps en mouvement, les regards, les sonorités, les textures, les matières convoquent les sens et invitent les enfants à une mise en jeu interactive.

Tenue confortable exigée !



• Violoncelle Julie Läderach

• Danse et chorégraphie Sylvain Méret .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

L'événement Trois petits moments Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-06