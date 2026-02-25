Trois petits pas Chédigny

Trois petits pas

Place de la Mairie Chédigny Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : 2026-03-21

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 10:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Grâce à sa plume espiègle, sa guitare et son violon, Julie donne vie à un monde imaginaire peuplé de personnages excentriques, drôles et touchants, à travers des moments chaleureux dans lesquels les tout-petits et les plus grands se reconnaîtront joyeusement.

Que donne-t-on à un enfant ? Un battement de cœur pour commencer. Et puis ? Une recette de cuisine, quelques pas de danse ?

Après Chansons d’amour pour ton bébé qui abordait en chanson et en poésie la thématique de l’arrivée (pour le moins bouleversante) d’un enfant, Julie se pose la question de la transmission entre générations.

Grâce à sa plume espiègle, sa guitare et son violon, elle donne vie à un monde imaginaire peuplé de personnages excentriques, drôles et touchants. Tata Lala prépare son Chouliloula, Gertrude, la cousine germaine, danse les trois petits pas, et la chanson des mots rigolos égraine ses berlingots, hurluberlu, récépissé, kamishibaï, tohu bohu… Des moments chaleureux dans lesquels les tout-petits et les plus grands se reconnaîtront joyeusement. .

Place de la Mairie Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

English:

With her mischievous pen, guitar and violin, Julie brings to life an imaginary world populated by eccentric, funny and touching characters, through warm moments in which toddlers and older children will happily recognize themselves.

