Trois, Quatre,… Noyon

Humour musical | Dès 3 ans | Compagnie Canailles Rock

Trois, Quatre, …, c’est ainsi que les chefs d’orchestre donnent souvent le départ aux musiciens. Un chef d’orchestre multiinstrumentiste, un guitariste qui aurait préféré jouer dans un groupe de rock et une violoniste virtuose également chanteuse lyrique, qui rêve d’être soliste donnent un concert de grande musique, en la revisitant au gré de leurs humeurs. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir quelques grandes oeuvres de la musique classique, de Mozart à Bizet en passant par Dvorak, Beethoven, et bien d’autres… Et ça ne sera pas triste avec ces musiciens complices et malicieux. 6 .

Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 20 theatre-accueil@noyon.fr

