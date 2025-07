Trois récitals de piano par François Cornu Résonances… Tavant

Ce programme mettra en résonance Bach, Franck et Debussy, puis Schubert et Chopin. François Cornu commentera ensuite la filiation de Franz Liszt avec Maurice Ravel, mettant en relation leurs deux compositions des « Jeux d’Eau ».

Ce programme mettra en résonance les Préludes de Jean-Sébastien Bach, César Franck et Claude Debussy, puis l’Impromptu à variations en Si bémol Majeur de Schubert avec les Impromptus de Chopin.

Enfin, François Cornu commentera la filiation de Franz Liszt avec Maurice Ravel, mettant en relation les « Jeux d’eau à la Villa d’Este » du premier en 1877 avec les fameux « Jeux d’eau » du second composés en 1901. 12 .

This program will bring together Bach, Franck and Debussy, followed by Schubert and Chopin. François Cornu will then comment on Franz Liszt’s filiation with Maurice Ravel, linking their two « Jeux d’Eau » compositions.

Dieses Programm wird Bach, Franck und Debussy in Resonanz bringen, gefolgt von Schubert und Chopin. François Cornu wird dann die Abstammung von Franz Liszt von Maurice Ravel kommentieren und ihre beiden Kompositionen der « Jeux d’Eau » miteinander in Verbindung bringen.

Questo programma riunirà Bach, Franck e Debussy, seguiti da Schubert e Chopin. François Cornu commenterà poi il rapporto tra Franz Liszt e Maurice Ravel, confrontando le loro due composizioni di « Jeux d’Eau ».

Este programa reunirá a Bach, Franck y Debussy, seguidos de Schubert y Chopin. François Cornu comentará a continuación la relación de Franz Liszt con Maurice Ravel, comparando sus dos composiciones de « Jeux d’Eau ».

