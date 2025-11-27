Trois regards sur l’histoire et la littérature Rue des Fosses du Château Caen

L’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen vous convie à une rencontre originale réunissant trois conférences autour du théâtre, de la poésie et de la fiction.

Trois regards sur l’histoire et la littérature fait l’objet d’une conférence organisée par l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen, qui propose trois interventions en une Théâtre, poésie, fiction Jo Tréhard, un homme de théâtre par Jean-René Vicet, Trois poètes ouvriers académiciens par Edgar Leblanc et Un essai d’histoire-fiction par Laurent Bellamy. La rencontre se tiendra à l’auditorium du Musée des Beaux-Arts, au Château de Caen.

English : Trois regards sur l’histoire et la littérature

The Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen invites you to an original gathering of three lectures on theater, poetry and fiction.

German : Trois regards sur l’histoire et la littérature

Die Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen lädt Sie zu einem originellen Treffen ein, das drei Konferenzen rund um Theater, Poesie und Fiktion vereint.

Italiano :

L’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres di Caen vi invita a un incontro originale di tre conferenze sul teatro, la poesia e la narrativa.

Espanol :

La Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen le invita a un original encuentro de tres conferencias sobre teatro, poesía y ficción.

