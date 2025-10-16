Trois ruptures – Compagnie Foule TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Trois ruptures – Compagnie Foule TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11 € / 15 € Tarif normal – 15 €Tarif réduit – 11 € Tout public

Première scène – « Sa chienne » : Une femme prépare un somptueux repas pour annoncer à son compagnon qu’elle le quitte.Deuxième scène – « Pompier » : Un homme annonce à sa femme qu’il est tombé amoureux d’un homme au métier de pompier.Troisième scène – « L’enfant » : un couple cherche son équilibre face à un enfant tyrannique, et réfléchit à des moyens de s’en débarrasser.Avec Manon Béchieau et Amaël Charuault. Mis en scène par Jules Pittiglio et Marie Haméon.Écrit par Rémi De Vos.Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/