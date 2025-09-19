Trois siècles d’innovations cartographiques : de l’encre au pixel – Visite guidée de l’exposition du Géoroom Géoroom Saint-Mandé

Inscription obligatoire (nombre de places limité)

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’IGN vous invite le vendredi 19 septembre à 10h et 14h à deux visites commentées gratuites de l’exposition « Trois siècles d’innovations cartographiques : de l’encre au pixel » au Géoroom (Saint-Mandé).

Des cartes de Cassini aux premières données géographiques, en passant par les outils numériques actuels, cette exposition met en lumière l’évolution des sciences et techniques cartographiques au fil du temps pour mieux mesurer, représenter et comprendre le territoire.

Géoroom 8 avenue Pasteur 94160 Saint-Mandé

