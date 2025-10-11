Trois souris Spectacle Loulay
Foyer rural Loulay Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Une comédie musicale d’après Agatha Christie
️♀️ Intrigue, suspense et humour sont au rendez-vous avec cette adaptation originale de la nouvelle d’Agatha Christie, mise en scène par Cécile Bersegeay et présentée par La Compagnie Mouvances.
Foyer rural Loulay 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 26 68 61
English :
A musical based on Agatha Christie
???? Intrigue, suspense and humor are the order of the day in this original adaptation of Agatha Christie?s novel, directed by Cécile Bersegeay and presented by La Compagnie Mouvances.
German :
Ein Musical nach Agatha Christie
???? Intrigen, Spannung und Humor sind in dieser originellen Adaption der Kurzgeschichte von Agatha Christie zu finden, die von Cécile Bersegeay inszeniert und von La Compagnie Mouvances aufgeführt wird.
Italiano :
Un musical basato su Agatha Christie
???? Intrighi, suspense e umorismo sono all’ordine del giorno in questo originale adattamento del romanzo di Agatha Christie, diretto da Cécile Bersegeay e presentato da La Compagnie Mouvances.
Espanol :
Un musical basado en Agatha Christie
???? Intriga, suspense y humor están a la orden del día en esta adaptación original de la novela de Agatha Christie, dirigida por Cécile Bersegeay y presentada por La Compagnie Mouvances.
